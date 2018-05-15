Британська газета Sunday Times опублікувала щорічний список тисячі найбагатших людей Великобританії.

Крім громадян Сполученого Королівства до нього увійшли іноземці, які живуть або працюють в країні. Серед них виявилися два українських бізнесмена і ще 14 вихідців з колишнього СРСР.

Перший з українських учасників рейтингу – Віктор Пінчук. Sunday Times оцінює стан цього промисловця і інвестора в 1 млрд фунтів. Він займає в списку 136 місце.

Геннадій Боголюбов, 56-річний банкір, зайняв у Sunday Times 251 місце. Його стан, за оцінками видання, скоротилася за рік майже удвічі, з 500 до 245 млн фунтів, після того як влада України націоналізували найбільший приватний банк країни – Приватбанк (Боголюбов володів ним спільно з Ігорем Коломойським).

Для порівняння: королева Британії Єлизавета II зайняла 344 місце в списку Sunday Times. Її особистий статок оцінюється в 370 млн фунтів. За останній рік вона збільшилася на 10 млн завдяки зростанню цін на нерухомість.