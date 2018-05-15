МОСКВА, 15 травня — . Дії Києва щодо Україна – це свавілля, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Симонян прокоментувала дії СБУ проти УкраинаСотрудники СБУ у вівторок увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. Також стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за будівництво Кримського мосту. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

“Свавілля щодо ЗМІ продовжився і сьогодні. У Києві співробітники Служби безпеки України увірвалися в офіс “ Украина”, а співробітник інформагентства Кирило Вишинський був затриманий СБУ”, — йдеться в коментарі Захарової, розміщеному на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

© РИА Новини / Катерина ЧесноковаКиселев зажадав звільнити затриманого журналіста УкраинаОна зазначила, що останнім часом українська влада посилила репресивні дії в інформаційному полі: від нападів і депортації з країни російських і зарубіжних журналістів до провокацій відносно російських дипломатів на міжнародних медійних майданчиках.

“За останні два тижні офіційний Київ відзначився цілою низкою протиправних кроків щодо російських журналістів, які висвітлюють події на Україні”, — підкреслила Захарова.

При цьому, за її словами, немає ніякої виразної реакції з боку західних країн і профільних міжнародних організацій.

“Вважаємо, що таке потурання прямо загрожує долі загальноєвропейського простору, сприяючи придушення інакомислення в найгірших традиціях тоталітарних режимів. Продовжимо добиватися адекватної оцінки того, що відбувається відповідними міжнародними інстанціями”, — заявила Захарова.