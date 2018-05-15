Це повинно відбутися наступного тижня.



Європейська комісія і російський монополіст “Газпром” оголосять про врегулювання антимонопольного справи на наступному тижні. Про це повідомляє Euractiv з посиланням на інформацію європейських чиновників, близьких до справи.

Один з співбесідників сказав, що Єврокомісія повинна оголосити про укладення угоди 24 травня, що завершить одне з найтриваліших у своєму роді антимонопольних справ, яка почалася з рейдів в 20 офісах в 10 країнах в 2011 році, коли слідчі отримали понад 150 тисяч документів.

Два інших співрозмовника заявили, що рішення по “Газпрому”, найбільшого постачальника газу в ЄС, можуть оголосити цього тижня або на наступному.

На початку квітня агентство Reuters повідомило, що “Газпром” і ЄС досягли угоди, яка дозволить російській компанії уникнути штрафу в розмірі 10% від світового обороту.

Єврокомісія вже сім років вивчає ділові операції “Газпрому” в Європі і звинувачує російський концерн у перешкоджанні конкуренції і в завищенні цін на поставки газу в Східну Європу. “Газпром” заперечує звинувачення.

Російський енергетичний гігант зобов’язався змінити структуру ціноутворення. Компанія також зобов’язалася зняти всі договірні обмеження, які забороняють клієнтам перепродувати свій газ, і дозволити оператору Болгарської мережі транспортування взяти на себе відповідальність за газові потоки Балканських країн в Грецію.

Очікується, що поступки будуть дійсні протягом восьми років. ЄС не буде застосовувати ніяких фінансових санкцій до “Газпрому”, але якщо компанія не виконає умови врегулювання, ЄС все одно може накласти штрафи.