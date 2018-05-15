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Українське “диво”: інфляція сповільнилася, але продукти продовжать дорожчати

15.05.2018

Украинское "чудо": инфляция замедлилась, но продукты продолжат дорожать

Незважаючи на деяке уповільнення темпів зростання інфляції ціни на основні продукти харчування продовжують стрімко підвищуватися.

Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин на прес-конференції.

“Інфляція трохи знизилася. Однак інфляція продуктів харчування склала 17,2%. Тобто драйвером інфляції за цей період часу були продукти харчування. Причому тут є абсолютні лідери: найбільше зросли ціни на яйця – на 93%”, – зазначив експерт.

За його словами, за останній рік хліб подорожчав на 18%, сир і молоко зросли на 14-17%, м’ясо подорожчало на 26%, а овочі – на 23%.

При цьому він додав, що інфляція в квітні поточного року порівняно з показником 2017 року склала 13,1%, хоча ще в грудні 2017 р. до грудня 2018 р. цей показник становив 13,7%.

Нагадаємо, основні продукти харчування в п’ять разів недоступніше українцям у порівнянні з жителями Євросоюзу. Таку думку висловив експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.

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