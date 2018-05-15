Незважаючи на деяке уповільнення темпів зростання інфляції ціни на основні продукти харчування продовжують стрімко підвищуватися.

Таку думку висловив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пензин на прес-конференції.

“Інфляція трохи знизилася. Однак інфляція продуктів харчування склала 17,2%. Тобто драйвером інфляції за цей період часу були продукти харчування. Причому тут є абсолютні лідери: найбільше зросли ціни на яйця – на 93%”, – зазначив експерт.

За його словами, за останній рік хліб подорожчав на 18%, сир і молоко зросли на 14-17%, м’ясо подорожчало на 26%, а овочі – на 23%.

При цьому він додав, що інфляція в квітні поточного року порівняно з показником 2017 року склала 13,1%, хоча ще в грудні 2017 р. до грудня 2018 р. цей показник становив 13,7%.

Нагадаємо, основні продукти харчування в п’ять разів недоступніше українцям у порівнянні з жителями Євросоюзу. Таку думку висловив експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.