Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл мережі будівельно-господарських супермаркетів «Епіцентр К» на купівлю нафтобази, яка належить концерну «Галнафтогаз».

«Надано дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» (Київ р.) на придбання цілісного майнового комплексу нафтобази, що належить публічному акціонерному товариству ” концерн «Галнафтога» (Київ р.)», — йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Концерн «Галнафтогаз» є оператором мережі автозаправних станцій ОККО, до складу якої входить понад 400 комплексів. Підрозділи концерну займаються реалізацією нафтопродуктів, надають послуги з експертизи якості палива, зберігання та транспортування нафтопродуктів. У мережі “ОККО” працює 11 нафтобаз.

Нагадаємо, мережею «Епіцентр» володіють позафракційний народний депутат Олександр Герега і його дружина Галина. Від діяльності компанії у минулому році Олександр Герега отримав 23,6 млн гривень доходів, повідомляється в його електронній декларації.

Раніше повідомлялося, що Гереги за останні два роки ми вклали в аграрний бізнес $150 млн і збільшили земельний банк до 110 000 га. Крім того вони мають зареєстровану в Росії компанію і бізнес в окупованому Криму.