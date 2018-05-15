МОСКВА, 15 травня — . Затримання журналістів Україна — чергова провокація спецслужб, європейські структури, включаючи ОБСЄ, повинні втрутитися в ситуацію, заявив голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов. СтрингерТолстой назвав дикістю дії влади України щодо журналістів

“На Україні — чергова провокація спецслужб. Спочатку в Києві затримали одного зі співробітників Україна Кирила Вишинського. А після увірвалися в офіс київської редакції агентства і почали проводити обшук”, — написав сенатор в Facebook.

Косачов зазначив, що прагнення Києва перекрити потік правдивої інформації з “постмайданної України в епоху соцмереж безглуздо, але по-людськи і політично цілком зрозуміло. “Однак настільки відверті провокації та затримання журналістів — це вже привід для втручання європейських організацій, зокрема — представника ОБСЄ зі свободи ЗМІ, а також різних НУО, які так люблять демонструвати свою солідарність з журналістами, втім, часто лише до тих пір, поки мова не заходить про росіян”, — написав він.

Сенатор нагадав, що офіційний представник СБУ Олену Гітлянську пояснила ситуацію тим, що служба спільно з прокуратурою АР Крим” нібито “розкрили діяльність мережі медиаструктур, підконтрольних Російській Федерації”, які “використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України”.

“В перекладі з української: не відображали офіційну точку зору України про всі ці “гібридні війни” і “країни-агресори” зважаючи на очевидну неадекватність і русофобської спрямованості”, — підкреслив Косачов. © Фото : Украина/ Євген КотенкоВ ЄР прокоментували затримання журналіста Украина

Співробітники СБУ у вівторок увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. Також стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

МЗС РФ раніше закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва проти ЗМІ. У грудні 2017 року УВКПЛ ООН відзначило тривожну тенденцію висилки з України іноземних журналістів, на яких “навішують ярлик “пропагандистів”, що стає приводом для їх депортації”, і закликала ретельніше розглядати обмежувальні заходи.

Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з РФ. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. На Україні також заборонена трансляція основних російських телеканалів. МЗС РФ назвав відключення російських телеканалів наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти у цій галузі, практиковані Заходом, неприпустимі.