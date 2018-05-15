РИГА, 15 травня — . Дії проросійських активістів у Латвії можна охарактеризувати як радикальні, спецслужби повинні жорстко присікати, заявив на телеканалі LNT прем’єр-міністр республіки Маріс Кучинскис. © Sputnik / Sergey MelkonovСуд заарештував захисника російських шкіл в Латвії Ліндермана

Раніше Поліція безпеки Латвії порушила кримінальну справу після минулого в кінці березня Вселатвийского батьківських зборів, учасники якого виступили проти переведення шкільної освіти на латиську мову. За даними правоохоронців, справу порушено за ознаками “злочини проти держави”, а також інших кримінальних діянь. На організованому Російською союзі Латвії Вселатвийском батьківських зборах було висловлено незгоду з реформою. Двоє учасників заходу, Олександр Гапоненко і Володимир Ліндерман, були звинувачені у діях проти держави і поміщені під арешт.

“Дії проросійських активістів у Латвії, які можна трактувати як радикальні, правоохоронним органам варто припиняти вже в самому початку, по всій строгості закону”, — сказав Кучинскис.

© Фото : NVOМИД Латвії засудив напад на посольство в МосквеПо його словами, наявна в розпорядженні органів безпеки інформація свідчить про плани ряду активістів здійснити антидержавну діяльність в контексті протестних акцій проти реформи російських шкіл. Кучинскис вказав, що це зовсім не спосіб йти проти свободи слова, як це намагаються піднести затримані.

“Це рішуче “ні” радикальних дій”, — сказав прем’єр.

Сейм Латвії 23 березня затвердив поправки до закону “Про освіту”, що передбачають переведення всіх шкіл на державну мову навчання до 2021-2022 навчального року. Президент Раймондс Вейонис 2 квітня підписав закон.

У Латвії проживають близько 2 мільйонів осіб, з них близько 40% — російськомовні. У республіці одна державна мова — латиська, російська має статус іноземної.