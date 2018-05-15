МОСКВА, 15 травня — . Депутат Держдуми РФ Наталія Поклонська назвала дії СБУ щодо Україна проявом крайньої слабкості і безсилля українських спецслужб перед правдою і об’єктивністю.

© РИА Новини / Наталія СеливерстоваВ МЗС відреагували на ситуацію з УкраинаСотрудники СБУ у вівторок увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. Також стало відомо про затримання в Києві журналіста Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

“Останні дії оцінюю виключно як прояв крайньої слабкості і безсилля українських спецслужб перед правдою і об’єктивністю, які в непростих умовах сьогодні доносять до людей в різних частинах світу наші журналісти”, — сказала Поклонська журналістам у вівторок.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковЛавров назвав дії СБУ проти Україна неприемлемымиПо думку депутата “нічим іншим не поясниш чергові часом агресивні, а часом просто не зрозумілі людині розумній, рішення нинішньої української влади”, як тим, що “м’яка сила породжує стійку інтоксикацію свідомості”.

МЗС РФ раніше закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва проти ЗМІ. У грудні 2017 року УВКПЛ ООН відзначило тривожну тенденцію висилки з України іноземних журналістів, на яких “навішують ярлик “пропагандистів”, що стає приводом для їх депортації”, і закликала ретельніше розглядати обмежувальні заходи.

© РИА Новини / СтрингерЛукашевич закликав ОБСЄ відреагувати на ситуацію з УкраинаКиев неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з РФ. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. На Україні також заборонена трансляція основних російських телеканалів. МЗС РФ назвав відключення російських телеканалів наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти у цій галузі, практиковані Заходом, неприпустимі.