МОСКВА, 15 травня — . У Києві співробітники СБУ увірвалися в офіс Україна. Вранці того ж дня біля свого будинку затримали керівника порталу Кирила Вишинського.

© РИА Новини / СтрингерЛукашевич закликав ОБСЄ відреагувати на ситуацію з УкраинаВ СБУ заявили, що проводять слідчі дії стосовно “медиаструктур, підконтрольних Російській Федерації”.

Як написала прес-секретар відомства Олену Гітлянську в Facebook, “правоохоронці встановили, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України”.

Вранці в офіс зателефонували люди у формі з написом ” СБУ. Очевидці бачили, як люди з домкратом увійшли в будівлю, де розташований офіс агентства. Після цього знаходилася всередині журналістка перестала виходити на зв’язок.

“Зараз проходять слідчі дії. Деталі операції оприлюднимо сьогодні додатково”, — повідомила вона.

Пізніше обшуки пройшли ще і в квартирі кореспондента на Україні Людмили Лисенко. Про це повідомив її адвокат. За словами співрозмовника агентства, кореспондента на Україні викличуть на допит в СБУ у п’ятницю.

Помста за Кримський міст

© РИА Новини / СтрингерВ ВП ОБСЄ закликали засудити дії СБУ щодо УкраинаГенеральный директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов закликав українську владу негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ.

“Це вже не перший випадок, коли київський режим зневажає основні права і свободи, переслідує журналістів. У цьому ж ряду — вбивство нашого колеги Олеся Бузини, переслідування Василя Муравицького”, — заявив він.

Кисельов також пообіцяв звернутися в міжнародні структури, щоб припинити утиски журналістів в Україні.

У свою чергу, головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що дії СБУ — це помста Києва за Кримський міст.

© РИА Новини / Раміль СитдиковВ ГД закликали не “зриватися” на українських журналістів у Росії”Увірвалися в наш офіс, співробітники не виходять на зв’язок, сайт не оновлюється, телефони заблоковані”, — написала Симоньян в Twitter.

Реакція Росії

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков пообіцяв, що Росія прийме “заходи взаємності” у відповідь на дії Служби безпеки України.

“Але щоб говорити щось конкретне, потрібно спочатку все-таки отримати більш детальну інформацію”, — сказав він.

У свою чергу, в російському МЗС заявили, що в курсі, що відбувається в Києві. В. о. глави відомства Сергій Лавров заявив, що буде вимагати надання доступу до затриманих росіянам.

“Для мене це, чесно кажучи, на превеликий жаль, не дивно”, — додав міністр.

CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки УкраїниВ СБУ розповіли подробиці про ситуацію в офісі УкраинаКроме того, офіційний представник МЗС Марія Захарова назвала дії СБУ свавіллям.

При цьому, за її словами, немає ніякої виразної реакції з боку західних країн і профільних міжнародних організацій.

Російські парламентарії також висловилися з різким засудженням дій київської влади. Так, сенатор Франц Клинцевич вважає, що на Україні оголосили війну неугодним режиму журналістам.

“Для того, щоб залякати журналістів, все зроблено відверто демонстративно і нахабно”, — зазначив він.

У Держдумі обшуки в офісі Україна назвали грубим тиском на свободу слова.

Депутат Євген Ревенко вважає, що Росія повинна використовувати всі важелі, у тому числі ОБСЄ, щоб засудити подібні дії з боку української влади.

© Фото : Украина/ СтрингерПолитолог: акції в Києві проти – “немічна” демонстрація сили”Журналісти стали чи не головними ворогами, ті, хто знаходить у собі мужність для того, щоб транслювати альтернативну точку зору”, — сказав Ревенко.

Як зазначив депутат Леонід Калашников, українські власті ведуть себе бридко і огидно.

Парламентарій Сергій Железняк також розкритикував дії СБУ. За його словами, співробітники спецслужби спробували залякати неазвисимую журналістику, щоб перекрити останній канал вільної інформації про те, що відбувається на Україні.

Він зізнався, що йому “дуже шкода тих наших журналістів, які потрапили в цю ситуацію”.

“Але будемо домагатися принципової оцінки боку міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ, Ради Європи”, — підкреслив він.

Утиски журналістів

© Фото : Украина/ Євген КотенкоПолитолог прокоментував обшуки СБУ в офісі УкраинаСчет випадків утиску журналістів в Україні йде на десятки. МЗС закликав країни ОБСЄ і Ради Європи, а також міжнародні організації засудити політику Києва.

Українська влада неодноразово обмежували роботу представників російських ЗМІ, в тому числі регулярно заборонивши їм в’їзд в країну. У березні 2015 року Київ призупинив акредитацію 115 російських ЗМІ при державних органах влади.

Утиски Києва торкнулися і журналістів медіагрупи “Росія сьогодні”, до складу якої входить . Так, в минулому році в країну не пустили журналіста Захара Виноградова та фотокореспондента МІА “Росія сьогодні” Раміля Ситдикова, акредитованого на фінал Євробачення.