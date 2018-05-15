ПАРИЖ, 15 травня — , Вікторія Іванова. Париж має намір домагатися дотримання своїх економічних інтересів після виходу США з угоди по Ірану, заявив у вівторок міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер за підсумками зустрічі з французькими підприємцями в міністерстві.

“Ми з (главою МЗС Франції Жан-Ів Ле Дрианом за вказівкою президента країни (Еммануеля Макрона) сповнені рішучості зробити так, щоб наші економічні інтереси дотримувалися”, — сказав міністр.

Ле Мер підкреслив, що “Франція не підтримує экстратерриториальный характер санкцій” США. Він зазначив, що “багато підприємств авіакосмічної галузі, в фармацевтичній, енергетичної, у галузі автомобілебудування здійснювали значні інвестиції в Іран”. За словами міністра, всі такі контракти повинні бути дотримані.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковГлава МЗС Франції підтвердив прихильність угоді з іранського атому”Я вже кілька днів тому спілкувався зі своїм американським колегою, щоб попросити його поважати ці контракти. Також я хотів би здійснювати спільні з моїми колегами з Великобританії і Німеччині дії в бік американської влади”, — зазначив Ле Мер.

У свою чергу, глава французького зовнішньополітичного відомства наголосив, що “Франція шкодує” у зв’язку з виходом США з СВПД.

© РИА Новини / Сергій МамонтовПутин і Макрон обговорили ситуацію після виходу США з іранської угоди”Віденська угода зберігається, інші підписанти хочуть, щоб воно продовжувало жити. Це угода з безпеки, нашої власної безпеки — воно дозволяє не допустити ядерного розповсюдження”, — сказав Ле Дріан.

Участь у зустрічі з міністром економіки і главою МЗС брали представники кількох десятків різних французьких компаній, що працюють в Ірані або провідних там торгівлю.

© AFP 2018 / Carlos ВаггіаЛавров заявив про тиск США на учасників ядерної угоди з ИраномПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми.

Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.В обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

© РИА Новини / Володимир ФедоренкоВ МЗС оцінили вигоду для США від виходу з угоди за ИрануВместе з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.

Раніше Париж заявляв, що Франція має намір захищати свої компанії від повернення американських санкцій і не підтримує їх экстратерриториальный характер.