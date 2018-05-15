Виробництво проти консула Василя Марущинця відкрито через повідомлення про те, що консул розміщував на своїй сторінці в Facebook пости антисемітського характеру.

«Антисемітів і тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС. Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. У всіх деталях грунтовно розберемося», — зазначив глава МЗС.

У коментарях під постом Клімкіна користувачі активно обговорювали цю тему. Деякі вважали, що це провокація спецслужб Росії. Інші користувачі запитували, чому консул все ще не подав у відставку.

«Не може бути! Це все агресивна агресія агресора та підстава ФСБ!», «А раптом це провокація?! Самі знаєте кого!», «Щось мені підказує: це звичайна липа», — сумнівалися одні користувачі.

«Чому немає заяви про відставку», «Сподіваємося, розслідування стосуватиметься всіх, хто причетний до цієї огидної історії», «12 годин минуло — поки ніяких змін, ніхто не відсторонений. Якщо дані, що дипломати України підтримували антисемітські пости, підтвердяться главі МЗС треба піти у відставку. Як і в будь-якій цивілізованій країні», «Павло, а не робіть вигляд, що ви не знали. Це ганьба на весь світ!», «Ця перевірка повинна бути проведена у відношенні всіх друзів цього консула», «Факти від яких вже не відмитися! Рішенням проблеми може стать не тільки відставка глави МЗС, допустив розвиток антисемітських осередків у диппредставництво по всьому світу, а і публічні коментарі президента з обіцянки відкритого розслідування», — обурювалися в мережі.

Нагадаємо, що в ЗМІ вибухнув скандал з співробітником Генерального консульства України в Гамбурзі Василем Марущинцом. Відомий блогер Анатолій Шарій опублікував відео, на якому показав закриту сторінку дипломата в Facebook.

«Справа в тому, що сторінка закрита. Тільки для друзів», – розповів Шарій.

Він показав кілька публікацій нібито Марущинца. Так, 21 серпня 2015 року датована запис: «Слава Україні! Смерть антифашистам», а 24 вересня 2013 року – «Жиди, оголосили війну Німеччині ще в березні 1934 року», та інше.

Крім того, користувач сторінки, належить Василю Марущинцу, писав, що «бути фашистом – почесно».

Зазначимо, що Василь Марущинець, згідно з інформацією на сайті Генконсульства України в Гамбурзі, займає посаду консула.

Зараз у відкритому доступі на її сторінці можна побачити тільки оновлення фотографій профілю користувача, останній з яких датований 17 лютого 2018 року.