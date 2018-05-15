ДОНЕЦЬК, 15 травня — . Оперативне командування самопроголошеної Донецької народної республіки заявило про прибуття в Донбас артилерійських систем українських силовиків калібром 203 мм. © РИА Новини / Ден ЛевиСиловики готуються до активізації бойових дій, заявили в ДНР

“Українські силовики продовжують проводити заходи по підготовці до агресії. Чотирнадцятого травня в район дислокації третього самохідного артилерійського дивізіону…, що знаходиться в оперативному резерві угруповання, прибутку самохідні гармати 2С7 “Піон” калібром 203 міліметра… Видалення даних коштів від лінії зіткнення становить менше 50 кілометрів, що в межах забороненої зони”, — заявив журналістам заступник командувача оперативного командування ДНР Едуард Басурин.

За словами Басурина, на Україну також прибули представники Сил спеціальних операцій ЗС США. Він висловив побоювання з приводу можливих провокацій з боку Києва, що допоможе обґрунтувати необхідність виділення Україні летальних видів озброєння”.

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