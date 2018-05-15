СТОКГОЛЬМ, 15 травня — . Уряд Данії розробило нову стратегію інформаційної безпеки для протидії цифровим загрозам, йдеться в повідомленні для преси міноборони Данії.

Пояснюється, що стратегія стала результатом співпраці та об’єднання ініціатив інших двох міністерств — інновацій та промисловості.

“Загрози хакерів і кіберзлочинців жителям, підприємствам і владі явні, і цифрових атак стає все більше, вони більш складні. Цією стратегією ми зміцнюємо нашу здатність захищати суспільство від кібератак”, — наводяться в повідомленні слова міністра інновацій Софі Леду.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоБолее 30 фірм з ряду країн уклали угоду про кибербезопасностиВ документі викладені 25 конкретних ініціатив, серед яких, зокрема, утворення нових служб для зміцнення систем енергетики, транспорту, фінансів, комунікацій, охорони здоров’я і морського руху. Передбачено також поглиблення співпраці між державним та приватним секторами з питань інформаційної безпеки. Рекомендується введення в школах і вузах освітніх програм в області інформаційної безпеки. Добовий моніторинг інформаційних систем країни буде здійснюватися спеціальною службою з датського Центру кібербезпеки.

Загальна вартість стратегії оцінюється в 1,5 мільярда крон (150 мільйонів євро) і є частиною стратегії військового розвитку країни з 2018 по 2023 роки.

© РИА Новини / Олексій МальгавкоВ Росії створили Асоціацію міжнародної інформаційної безопасностиПо думку глави міноборони Данії Клауса Юрта Фредериксена, “кібератаки як з боку звичайних злочинців, так і таких країн, як Росія, є однією з найбільших загроз нашого часу” і тому потрібно об’єднання ініціатив різних національних відомств, йдеться в повідомленні.

Звинувачення на адресу “російських хакерів” періодично висувають західні політики. Росія неодноразово спростовувала звинувачення в спробах впливу на вибори в різних країнах.