ЯЛТА, 15 травня — . Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до омбудсмена Верховної ради України Людмили Денісової з проханням забезпечити безпеку затриманому співробітникові Україна Кирилу Вишинському та гарантувати дотримання прав журналістів в країні.

© РИА Новини / СтрингерВ СБУ заявили про п’ять обшуків в офісах УкраинаСотрудники СБУ у вівторок увірвалися в офіс Україна в Києві, що знаходиться всередині журналістка перестала виходити на зв’язок. Також стало відомо про затримання в Києві журналіста Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

“Прошу вас, шановна Людмила Леонтіївна, надати все можливе сприяння в рамках вашого мандата з метою гарантувати можливість здійснення своєї професійної діяльності, а також забезпечити безпеку Кирила Вишинського у відповідності із загальноприйнятими принципами і нормами міжнародного права”, — йдеться у зверненні Москальковой, наданому прес-секретарем омбудсмена.