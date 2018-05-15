Навальному відмовили у видачі закордонного паспорта.

У вівторок, 15 травня, Європейський суд з прав людини постановив, що влада Росії порушили права опозиціонера і засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, коли відмовили йому у видачі закордонного паспорта. Про це йдеться у відповідному прес-релізі ЄСПЛ.

У документі наголошується, що Федеральна міграційна служба РФ порушила статтю 2 протоколу №4 Європейської конвенції про захист прав людини (кожен є вільним залишати будь-яку країну, включаючи свою власну).

У зв’язку з цим суд зобов’язав Росію виплатити штраф у розмірі 2 тисяч євро.

При цьому сам Навальний вимагав компенсацію в 50 тисяч євро, а також відшкодування близько 5 тисяч євро судових витрат.

Зазначимо, що російський опозиціонер подав заяву про видачу закордонного паспорта ще в червні 2015 року, проте ФМС, посилаючись на судимість, йому в цьому відмовила.