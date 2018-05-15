ДОНЕЦЬК, 15 травня — . Основною темою на засіданні гуманітарної підгрупи по Донбасу стане уточнення позиції Києва щодо обміну полоненими, заявила у вівторок омбудсмен самопроголошеної Донецької народної республіки Дарина Морозова.

© AFP 2018 / Genya SavilovВ ДНР заявили про прибуття артилерії ВСУ в ДонбассОчередной раунд переговорів щодо врегулювання конфлікту в Донбасі запланований у Мінську 16 травня. Раніше омбудсмен ДНР заявила про готовність влади республіки провести обмін полоненими з Києвом за формулою “80 на 14”.

“Основним питанням є уточнення позиції української сторони щодо формули обміну “всіх встановлених на всіх встановлених”. Відзначу, що на даний момент повноважними представниками Києва не представлено жодної офіційної позиції з цього питання”, — сказала Морозова журналістам.

За її словами, у підгрупі також обговорять питання повернення документів раніше звільненим особам, припинення кримінальних справ щодо них, механізм пошуку зниклих без вісті і інші. Морозова висловила сподівання, що майбутнє засідання пройде ефективно і плідно.

В кінці грудня 2017 року відбувся перший за 15 місяців обмін полоненими в Донбасі. Києву передали 73 людини, самопроголошеним Донецької та Луганської народним республікам — 165 і 73 відповідно.

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