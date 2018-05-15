РАМАЛЛАХ, 15 травня — . Протести арабів в палестинському місті Рамаллах біля кордону з ізраїльським містом Бейт-Ель тривають з активним використанням сльозогінного газу з обох сторін, араби відступили після скидання гранат зі сльозогінним газом з безпілотника, передає кореспондент .

© AP Photo / Hatem МоиѕѕаВ Палестині повідомили про 448 постраждалих при зіткненні у сектора ГазаВо вівторок палестинці відзначають 70-ту річницю Накба (Катастрофи) — початок результату і поневірянь палестинських біженців після утворення держави Ізраїль. На цей день випала також кульмінація протестного “Великого маршу повернення”. Крім того, глава ПНА Махмуд Аббас оголосив триденний траур у пам’ять про більш 50 загиблих від дій ізраїльської армії палестинців в секторі Газа. Аббас також закликав до страйку у вівторок.

Протестувальники араби зосередилися в декількох точках навколо прикордонного КПП і продовжують палити покришки, створюючи димову завісу від ізраїльських військових і просуваючись ближче до їх позиціям. За протестами з цікавістю спостерігають роззяви, майже всі магазини і кафе в окрузі закриті, крім одного супермаркету, власник якого дуже задоволений безперервним потоком і місцевих журналістів.

© AFP 2018 / Abbas Momani Ізраїль після заворушень закриває вантажний КПП на кордоні ГазыПримерно раз в півгодини ізраїльські військові відтісняють від кордону палестинців і ті біжать, через деякий час знову повертаючись на вихідні позиції.

Ізраїльські військові активно застосовують сльозогінний газ проти демонстрантів, в тому числі з використанням нових технологій. Безпілотний літальний апарат армії баражує над протестуючими і, зависнувши над найбільш активними арабами, скидає на них зверху кілька гранат з газом.

© REUTERS / Ronen ZvulunВласти Палестини готові підтримати мирні протести проти посольства СШААрабы ж після атаки сльозогінним газом посилають його назад ізраїльським військовим: кладуть димлячі гранати в пращу і запускають їх як камінь, іноді вони долітають до позицій армії.

Близько 15.30 за місцевим часом (збігається з московським) безпілотник скинув гранати вже на території Рамаллаха приблизно в 150-200 метрах від кордону. Юрба кинулась врозтіч і поки тримається подалі від кордону.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиВ столиці Палестини спалахнули беспорядкиАрмия відповідає і пострілами: одна з куль потрапила в одного з роззяв, що стояв на АЗС неподалік, де зібралися, у тому числі деякі представники ЗМІ. Медики надають допомогу постраждалим від сльозогінного газу, але від госпіталізації багато з них відмовляються. Медики Червоного півмісяця поки не можуть назвати точну цифру поранених, але підтверджують їх наявність.

При цьому кореспондент став свідком кількох бійок і серед самих арабів, звинувачували один одного в тому, що вони “шпигуни” Ізраїлю.