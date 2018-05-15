МОСКВА, 15 травня — . У терориста немає національності, заявила уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова, говорячи про Хамзате Азимове, який у Парижі напав на перехожих з ножем.

© РИА Новини / Антон ДенисовЛе Дріан назвав позицію Кадирова по нападу в Парижі неприпустимою”Я підтримую загальний підхід, що у терориста немає національності. І підкреслювати національність терориста — це зазіхати на емоційний гідність народу. Тому абсолютно згодна тут з Рамзаном Ахматовичем (Кадировим), його протест спрямований на захист моральних інтересів народу в цілому”, — заявила Москалькова у вівторок в ході засідання комітету ГД по розвитку громадянського суспільства, громадських і релігійних об’єднань.

У суботу ввечері недалеко від Паризької опери чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника, яким виявився 20-річний Хамзат Азімов. Він народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство.