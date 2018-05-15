ДОХА, 15 травня — . Сили ППО Саудівської Аравії збили балістичну ракету, випущену бунтівниками хуситского руху “Ансар Алла” в Ємені по військовій базі в саудівської провінції Джизан, її уламки впали на житлові райони, людських жертв немає, повідомив у вівторок представник арабської коаліції проти хуситов на чолі з королівством Турки аль-Малікі.

© РИА Новини / Олександр ЮрьевСаудовские ППО збили запущену з Ємену балістичну ракету”Випущена у бік Джизана ракета була націлена на поразку районів з цивільним населенням, сили протиповітряної оборони Саудівської Аравії змогли перехопити і знищити її, в результаті чого уламки ракети впали на житлові райони, не заподіявши шкоди”, — передає слова аль-Малікі телеканал “Аль-Арабія”.

Раніше хуситы через що належить їм телеканал “Аль-Масіра” заявили, що випустили ракету по військовій базі імені короля Фейсала в прикордонній саудівської провінції Джизан.

Конфлікт в Ємені між шиїтськими повстанцями-хуситами з руху “Ансар Алла” і урядом країни триває з 2014 року. На боці уряду у війну втрутилася створена Саудівською Аравією коаліція арабських країн, яка регулярно завдає авіаударів по захопленим хуситами районах, у відповідь вони обстрілюють прикордонні райони королівства.