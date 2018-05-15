Президент написав про це з Твіттері.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після візиту до першої леді США Меланії у лікарні розповів про стан здоров’я дружини. Про це він написав у своєму Twitter.

“У нашій чудовій першої леді справи йдуть дуже добре. Вона покине лікарню вже через 2 або 3 дні. Спасибі за таку любов і підтримку!” – написав президент.

15 травня Трамп відвідав першу леді США в лікарні, де напередодні перенесла операцію.



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У вівторок вранці перша леді Меланія Трамп пройшла процедуру емболізації для лікування доброякісного захворювання нирок. Процедура пройшла успішно і без ускладнень.