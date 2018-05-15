Про це сказав заступник міністра закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський заявив, що “Північний потік-2” створювати не можна. В результаті його побудови збитки несе як ЄС, так і Україна, а тільки виграє Росія. Про це повідомив сайт “Польське радіо”.

Заступник глави МЗС Польщі зазначив, що Європа виділяє мільярди євро на енергетичну безпеку, але згоду на другу гілку газопроводу, яка зробить Євросоюз ще більш залежною від поставок російського газу, призведе до того, що всі його зусилля будуть марними.

“Північний потік-2” дозволить Газпрому продовжувати використовувати дискримінаційні ціни та інші практики, які порушують правила конкуренції. В гіршому випадку Росія зможе відрізати деякі країни від поставок,

– підкреслив заступник голови МЗС.

Він підкреслив, що Євросоюзу необхідно терміново затвердити поправку до газової директиви, в якій буде чітко зазначено, що європейське законодавство має застосовуватися до всіх газопроводів, а також за межами ЄС.

Не треба наївно вірити в добру волю Росії і заяви Газпрому про виконання всіх своїх зобов’язань. Росія, на жаль, має довгу історію ігнорування власних декларацій і зобов’язань, особливо коли мова йде про Україну,

– розповів польський дипломат.

Конрад Шиманський також підкреслив, що Польща переконана, що “Північний потік-2” не повинен бути реалізований. Замість цього ЄС повинен працювати над вирішенням проблеми нечесних торгових практик Газпрому.