Найближчим часом в Україні будуть підняті ціни на залізничні квитки. Перше підвищення “Укрзалізниця” проведе до 20 травня 2018 року.

Про це, як повідомляє “Мінфін”, розповів в. о. голови правління компанії Євген Кравцов в ефірі “Радіо НВ”.

Очікується, що ціни на квитки будуть підвищені на 12%. Як уточнив Кравцов, всі необхідні узгодження вже пройдені і на даний момент здійснюється фінальний етап реєстрації відповідних документів.

“Плануємо провести індексацію вартості проїзду в пасажирських поїздах після травневих свят, в найближчий тиждень плануємо провести підвищення на 12%”, — заявив Кравцов.

У компанії відзначили, що в цілому до кінця 2018 року планується підвищення вартості квитків на 20% — двічі по 10%. Перше таке підвищення було заплановано з 1 квітня, проте воно було відкладено.

В “Укрзалізниці” висловили впевненість у тому, що після підвищення вартості перевезень їх якість суттєво покращиться.