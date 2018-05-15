ЛОНДОН, 15 травня — , Денис Ворошилов. Посол Росії Олександр Яковенко заявив, що провів зустріч з британськими парламентаріями, також він заявив, що домовився про проведення ще однієї зустрічі з членами парламентської групи з Росії. Алекс МакнотонПосол в Британії розповів, з чим пов’язана відмова у візі для Вікторії Скрипаль

“Зустріч була корисною, ми домовилися, що найближчим часом ми проведемо ще одну зустріч. Оскільки зараз тривають слухання в палаті громад і частина депутатів хотіла би до нас приєднатися, але сьогодні слухали тему Близького Сходу”, — сказав посол журналістам у середу після першої за тривалий час зустрічі з групою.

За його словами, на зустріч прийшла велика група парламентаріїв, а кімната, де вона проходила, була буквально забита членами парламенту.

“Ми провели майже півтори години інтенсивного діалогу. Перш за все, цікавила тема безпеки під час футбольного чемпіонату. Ця тема була також дуже важлива для нас, тому що ми виходимо з того, що британці отримують так зване “мобільний посольство”, і 14 чоловік приїдуть в нашу країну для того, щоб забезпечувати все необхідне, що пов’язано з уболівальниками і з їх футболістами”, — зазначив посол. Ірина КалашниковаБританских вболівальників лякають: Росія — страшне місце

Раніше глава МЗС Британії Борис Джонсон пообіцяв британським фанам підтримку під час перебування в Росії на чемпіонаті світу з футболу. За його словами, в трьох російських містах, де будуть проходити матчі (Москва, Санкт-Петербург і Єкатеринбург) працюють британські консульства, а інші будуть направлені мобільні групи дипломатів.

За словами Яковенко, його розповідь про підготовку РФ до ЧС-2018 був сприйнятий у парламенті позитивно.

“Це було сприйнято досить непогано, тим більше що в парламенті був серйозний скепсис щодо того, що, мовляв, британські вболівальники будуть у безпеці. Цю точку зору не поділяє британський уряд. Всі виходять з того, що те, як ведеться підготовка до нашого чемпіонату світу, все робиться на правильному рівні”, — додав посол. Євген СамаринПесков заявив про провокаційність історії зі Скрипалями

Ще однією темою зустрічі була ситуація навколо “справи Скрипаля”.

“Я хотів донести російську позицію з проблеми Скрипалів. І тут потрібно зазначити, що британські парламентарії в основному живляться тією інформацією, яка міститься в газетах, витоки, оперують шаблонами, і тут дискусія носила досить напружений характер. Що дуже важливо — мене почули, розуміють наші аргументи стосовно того, що британці порушують міжнародне право, не даючи можливості зустрітися зі Скрипалями, розуміють і те, що за інших випадків ми не маємо ніякої інформації”, — сказав Яковенко.

“Думаю, що в цьому сенсі зустріч була корисною. Ми пройшлися по всьому колу питань — це і Сирія, Іран, Афганістан і цілий ряд інших речей, у тому числі тема транспондерів на літаках, коли Росія пропонувала країнам НАТО включати транспондери, але саме натовські країни не пішли на нашу пропозицію”, — зазначив посол.

Разом з тим він нагадав, що з такої важливої теми, як розслідування “справи Скрипалів”, Росія не бачить бажання Британії розпочати співпрацю.