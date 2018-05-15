Причина – події на адміністративному кордоні сектора Газа.

Туреччина попросила посла Ізраїлю покинути країну з-за подій на адміністративному кордоні сектора Газа, де від рук ізраїльських військових, загинули десятки палестинців. Про це повідомляє турецьке державне агентство Anadolu з посиланням на дипломатичні джерела.

МЗС Туреччини викликав посла Ізраїлю Ейтана Наеха з-за подій в Газі і заявив, що для нього буде “доречно” повернутися в свою країну “на деякий час”.

Раніше турецький уряд оголосив триденний траур у знак солідарності з Палестиною, щоб вшанувати пам’ять загиблих у зіткненнях на адміністративному кордоні сектора Газа.

Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві і Вашингтоні для консультацій.

Варто відзначити, що Туреччина та Ізраїль обмінялися послами після шестирічної перерви лише півтора року тому. До того країни розірвали дипломатичні відносини в 2010 році після інциденту з “Флотилією свободи”.

Тоді ізраїльські військові перехопили турецьке судно “Маві Мармара”, що намагалася прорвати морську блокаду сектора Газа.

В результаті інциденту загинули 10 турецьких пропалестинських активістів.