У Покровську (Донецька область) вибухнув скандал: в парку «Ювілейний», на місці старого кафе «Хвиля», яке коли-то завдавало незручності цілого мікрорайону нічними п’янками і бешкетами, а нині давно зруйновано, хочуть побудувати новий питний заклад. У всякому разі, вже залили фундамент для майбутньої забігайлівки, пише Антикор.

Робітники, які займаються реконструкцією парку, запевняють: власники будмайданчика – ТОВ «Хата Магната» – почали забудову потайки, під час травневих вихідних.

Місцеві жителі, м’яко кажучи, обурені подібною самодіяльністю.

– Я живу тут досить давно, і пам’ятаю, яким лихом для всього мікрорайону «Південний» була робота старого кафе «Хвиля», – говорить покровчанин Роман Корнийович. – Тут були гулянки, бійки, музика до ранку… Я не хочу, щоб у парку, де гуляють мої онуки, знову будували шинок!»

Згідно з даними Держреєстру, ТОВ «Хата Магната» належить Ірині Андрійченко. Чоловіка підприємниці – депутата Покровського міськради Сергія Андрійченко і колишнього кандидата у мери міста, публічно називають пособником сепаратистів і творцем злочинного угруповання. На тлі подібних звинувачень, незаконне будівництво пивний не виглядає чимось з ряду геть вихідним.

Тим більше, це не перший випадок рейдерського захоплення об’єктів відпочинку городян, приписуваний Андрійченко.

«Я не перший рік борюся з цією людиною – коментує громадський активіст Ольга Квітка. – Раніше інше підприємство – ТОВ «Ореол ЛТД» здійснила рейдерське захоплення кінотеатру «Мир», тепер кінотеатру в місті немає. Парк «Ювілейний» – одне з небагатьох місць в Покровську, де люди зможуть відпочити. Громада з працею домоглася реконструкції парку, сюди будуть приїжджати люди не тільки з міста, але і з найближчих околиць. Ми не дозволимо забрати у громадян та його».

Раніше підприємство «Хата Магната» сумно прославився скандалом у Драгобраті (Закарпаття). На початку 2016-го року персонал однойменної бази відпочинку (що належить, за даними командира ДУК «Правий Сектор» Андрія Стемпіцького, саме сім’ї Андрійченко), влаштував бійку з постояльцями-АТОшниками.

Однозначно вирішити, чи є С. Андрійченко сепаратистом і організатором банди, або ж численним свідкам всі здалося, належить вирішувати слідству та суду. Але захоплення частини міського парку з метою перетворити її в пункт продажу спиртного –факт. За словами секретаря міськради Ірини Сущенко, жодних законних підстав для будівництва на цьому місці керівництво ТОВ «Хата Магната» не надало, і перевіряючих на об’єкт теж не пустило. Тому горе-бізнесменів чекають серйозні штрафи, а жителі Покровська можуть сподіватися на те, що в конфлікті з знахабнілим рейдером перемога буде на їхньому боці.

Руслан Якушев

Пособник сепаратистів забирає парк у жителів Покровська оновлено: Травень 15, 2018 автором: Redactor