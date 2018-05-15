За останні кілька років «Українська національна лотерея» («УНЛ»), яку пов’язують з народним депутатом від «Блоку Петра Порошенко» Олександром Третьяковим, стала найбільшим лотерейним оператором країни.

Про це говористя у розслідуванні журналістів програми «Наші гроші з Денисом Бигусом.

bihus.info.

До Революції гідності «УНЛ» була найменшою лотерейним оператором. Однак її справи пішли в гору в кінці 2015 року, коли два інших власника лотерейних ліцензій — «М. С. Л.» і «Патріот» — потрапили в санкційний список Ради національної безпеки і оборони.

За даними фінзвітності, задекларований оборот «Української національної лотереї» в 2017 році склав 934 млн гривень. Її найближчий конкурент — компанія «М. С. Л.» — в минулому році показала 308 млн гривень обороту.

Компанію «М. С. Л.» останнім часом пов’язують із двома народними депутатами — екс-регіоналом Віталієм Хомутинником і представником «Народного фронту» Сергієм Пашинським. На лотерейному ринку говорять про притягнення для рішення санкционных проблем компанії, зокрема, за частку в ній.

Під санкції компанія потрапила через інформації про зв’язки з російською «Альфа-груп» Михайла Фрідмана — її звинуватили у фінансуванні тероризму. «М. С. Л.» закликала Службу безпеки України перевірити її на причетність до тероризму. Зараз провадження закрито — фінансування тероризму не підтверджено. Але вибула «М. С. Л.» з санкційного списку, оновленого РНБО в травні 2018 року, поки невідомо.

Третій лотерейний оператор — компанія «Патріот» — після введення санкцій практично неактивна. Її минулорічний оборот склав 367 тис. гривень проти 8 млрд гривень у 2014 році. У 2015 році з’ясувалося, що її власник — російський бізнесмен Олег Бойко — фінансує армію РФ.

Раніше стало відомо, що у кримінальному провадженні про зловживання службовим становищем посадових осіб Національного банку України при закупівлі програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання на 24,65 млн грн фігурує компанія «Софтлайн груп Україна», пов’язана з «Українською національною лотереєю».