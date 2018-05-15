Столичне ТОВ «СК «Укрстроймонтаж» укладе договір з «Енергоатомом» на додаткові роботи з будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР ) атомних електростанцій України. Вартість договору становить 26,92 млн грн, повідомляє видання «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Тендер був проведений за спрощеною процедурою, нібито з-за непередбачених обставин, які з’ясувалися після початку будівництва».

Видання нагадує, що в жовтні минулого року «Енергоатом» підписав договір «Укрстроймонтажем» на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України загальною вартістю 928,9 млн грн.

«Таким чином, до 25 вересня 2019 року в Чорнобильській зоні відчуження повинні побудувати перший пусковий комплекс для «сухого» зберігання відпрацьованих паливних зборок з Рівненської, Хмельницької та Южно-Української АЕС. Він дасть можливість протягом 100 років безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо», – пишуть журналісти.

За їх даними, вартість самого будівництва централізованого сховища для безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з трьох українських АЕС зросла за останні 10 років майже в дев’ять разів — з $148 млн у 2009 році до нинішніх $1,4 млрд.

Відзначимо, «Укрстроймонтаж» є фірмою президента «Укрбуду» та народного депутата від «Волі народу» Максима Микитася. Зараз вона записана на його дружину, Наталю. «Раніше директором цієї фірми був нинішній помічник нардепа Микитась — Андрій Якусевич. Брат останнього — Сергій Якусевич зараз займає посаду заступника голови правління «Укрбуд». Він також був співвласником ТОВ «Мегаполісбуд», де іншим співвласником виступав Анатолій Войцеховський, якого правоохоронці звинувачують у самовільному захопленні ділянок та незаконне будівництво», – додають журналісти.

Раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро розслідують масштабну оборудку з будівництвом житла для українських військових. Підпорядковане Міністерству оборони відомство уклало вкрай невигідну угоду з фірмою Микитася.