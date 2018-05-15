МОСКВА, 15 травня — . Вихід Сполучених Штатів з СВПД (Спільний всеосяжним план дій) ніяк не позначиться на співпраці Ірану з РФ, зокрема, з російськими нафтогазовими компаніями, заявив журналістам посол Ірану в Москві Мехді Санаї.

“Я думаю, що російсько-іранські відносини будуть тільки розвиватися далі в різних аспектах. У нас є підписані документи в різних сферах, є різні проекти, вони просуваються, і я не думаю, що з якимось проектом може статися затримка з цієї причини”, — сказав Санаї, відповідаючи на питання про те, чи може позначитися вихід США з СВПД на співпрацю Ірану з російськими нафтогазовими компаніями.

“Я думаю, що все буде як і раніше”, — додав посол.

© РИА Новини / Сергій КузнецовПосол Ірану в Росії назвав умови дотримання країною СВПДПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив про вихід з історичного багатосторонньої угоди з Іраном щодо ядерної програми. Угода, також відома як “Спільний всеосяжним план дій” (СВПД), була досягнута Іраном і “шісткою” міжнародних посередників — Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, Великобританією та США спільно з Високим представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки — в 2015 році після багаторічних складних переговорів.

© РИА Новини / Сергій ПятаковСалехи закликав Євросоюз компенсувати вихід США з угоди з ИраномВ обмін на зняття санкцій Іран пішов на значні поступки, погодившись поставити під повний контроль свою ядерну програму, підтвердивши, що ні при яких умовах не буде прагнути отримати, розробити або придбати будь-яку ядерну зброю.

Разом з виходом з угоди США відновлюють всі санкції проти Ірану, в тому числі і вторинні (відносно інших країн, які ведуть бізнес з Іраном), дію яких було призупинено в рамках СВПД. Один з головних питань полягає в тому, чи будуть союзники США виконувати дані санкції.