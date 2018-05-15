КИЇВ, 15 травня — . Кореспондент вийшла на зв’язок з редакцією після багатогодинного обшуку в офісі агенції у Києві співробітниками СБУ, вона повідомила, що не затримано. © РИА Новини / СтрингерГерманию цікавлять подробиці затримання журналіста Украина

“Мене не затримали. Викликали на допит”, — сказала вона.

Співробітники Служби безпеки України у вівторок увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві, що знаходиться всередині журналістка не виходила на зв’язок, обшук тривав близько восьми годин. Також у вівторок стало відомо про затримання в Києві керівника порталу Україна Кирила Вишинського. Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ.

Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

Симонян прокоментувала можливий відповідь Росії на затримання ВышинскогоВ МЗС РФ назвали дії Києва щодо Україна свавіллям. Посольство РФ направило до МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з РФ. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. На Україні також заборонена трансляція основних російських телеканалів. МЗС РФ назвав відключення російських телеканалів наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти у цій галузі, практиковані Заходом, неприпустимі.