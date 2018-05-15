ГАЗУ, 15 травня — . Перший за день палестинець загинув у сутичках з ізраїльськими військами на кордоні сектора Газа, де поки істотно спокійніше в порівнянні з понеділком, повідомляють місцеві медики.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa”Лікарі без кордонів” назвали загибель протестувальників в секторі Газа бесчеловечнойАкции протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. Кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа палестинців зросло до 61. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.

“Загинув один палестинець і троє поранені в районі табору біженців Аль-Бурейдж в центральній частині сектора Газа”, — сказав представник медичних служб анклаву.

© AFP 2018 / Mohammed AbedСектор Газу сьогодні: затишшя після буриВ іншій точці, на околиці столичного міста Газа, де знаходяться кореспонденти , безпосередньо до кордону висунулися пара сотень палестинців під прикриттям диму від палаючих покришок. Близько півтори тисячі спостерігають за подіями з безпечного видалення базового наметового табору.

Ізраїльтяни, окопалися на вершині земляних валів і курганів, періодично надсилають проти демонстрантів невеликий дрон, скидає зверху гранати зі сльозогінним газом. Для розпилення газу використовуються також броньовані джипи.