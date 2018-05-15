ВАШИНГТОН, 15 травня — . Глава ЦБ Ірану Валиолла Сеіф включений до списку санкцій США, повідомило американське міністерство фінансів. © REUTERS / Ronen ZvulunСША засудили ракетний удар по Ірану Ізраїлю

Сеіф потрапив в список за підтримку іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Також до списку санкцій за КВІР включені один іранець і один громадянин Іраку. Ще один громадянин Лівану доданий в список санкцій за підтримку шиїтського руху “Хезболлах”, який США вважають терористичною організацією.

Також за підтримку КВІР до списку санкцій включений ісламський банк “Аль-Билад”.