Екологічна організація Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт.

Німеччина зацікавлена в тому, щоб Україна зберегла свою роль транзитера російського газу в Європу.

Про це заявив у вівторок на брифінгу в Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

“Важливо, щоб Україна продовжувала грати роль транзитера”, – сказав він.

При цьому Зайберт зазначив, що важливим для України є кроки по реформуванню її газотранспортної системи, “щоб були створені відповідні рамкові інфраструктурні умови, щоб мати можливість бути країною-транзитером на довгостроковій основі”.

Він також вказав на важливість того, щоб українська і російська сторони вели “конструктивні переговори”.

Між тим, компанія “Nord Stream 2 AG” повідомила у вівторок про початок підготовчих робіт на морській ділянці газопроводу для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд. При цьому прес-служба посилається на те, що дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу в територіальних водах Німеччини видало Гірське відомством Штральзунда 31 січня 2018, а також Фінляндія. При цьому Росія, Швеція і Данія свої дозволу ще не видали.