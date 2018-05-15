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У Німеччині розпочали роботи з підготовки до будівництва Nord Stream 2

15.05.2018

В Германии начали работы по подготовке к строительству Nord Stream 2 Екологічна організація Nabu домагається судового рішення, щоб не допустити початку робіт.

Німеччина зацікавлена в тому, щоб Україна зберегла свою роль транзитера російського газу в Європу.

Про це заявив у вівторок на брифінгу в Берліні офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

“Важливо, щоб Україна продовжувала грати роль транзитера”, – сказав він.

При цьому Зайберт зазначив, що важливим для України є кроки по реформуванню її газотранспортної системи, “щоб були створені відповідні рамкові інфраструктурні умови, щоб мати можливість бути країною-транзитером на довгостроковій основі”.

Він також вказав на важливість того, щоб українська і російська сторони вели “конструктивні переговори”.

Між тим, компанія “Nord Stream 2 AG” повідомила у вівторок про початок підготовчих робіт на морській ділянці газопроводу для подальшої трубоукладки в затоці Грайфсвальд. При цьому прес-служба посилається на те, що дозвіл на будівництво та експлуатацію трубопроводу в територіальних водах Німеччини видало Гірське відомством Штральзунда 31 січня 2018, а також Фінляндія. При цьому Росія, Швеція і Данія свої дозволу ще не видали.

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