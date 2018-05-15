ООН, 15 травня – . Постпред США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що знаходження посольства США в Єрусалимі робить досягнення мирної угоди між Ізраїлем і Палестиною більш реальним.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийСаудовская Аравія не визнає перенесення посольства США в Єрусалим”Для деяких відкриття посольства в Єрусалимі – причина бути залученими в насильство. Як можна виправдовувати? Як сказав президент у грудні, коли приймалося це рішення — знаходження посольства в Єрусалимі не змінює кордони Ізраїлю, не суперечить резолюції про його межах. Це не суперечить статусу святих місць. Це не суперечить принципам досягнення мирної угоди, які сторони будуть обговорювати. Не суперечить досягненню миру в яких аспектах”, — сказала вона на засіданні Ради Безпеки ООН з питання ситуації на Близькому Сході.

Вона додала, що терористична діяльність “Хамаса” проти Ізраїлю була розпочата задовго до переміщення посольства США в Єрусалим.

© РИА Новини / Ілля ПиталевКосачев: США дискредитували себе як посередників на Близькому Сході”Той, хто говорить, що причиною насильства в Газі є знаходження посольства США в Єрусалимі, помиляється… вчорашнє відкриття посольства США в Єрусалимі – причина для святкування для американського народу. Перенесення посольства в Єрусалим був правильної річчю. Це відповідає прагненням американського народу. Це відображає наше право обирати місце нашого посольства…”, — сказала дипломат.

За словами представника США в ООН, рішення перенести посольство “відображає реальність”, що існувала “з підстави Ізраїлю”.

“Також знаходження посольства в Єрусалимі відображає реальність – Єрусалим, столиця Ізраїлю. Так було з самого заснування Ізраїлю… Визнання цієї реальності робить досягнення мирної угоди більш досяжним, а не менше. США готові підтримувати процес досягнення миру і мирного угоди”, — резюмувала дипломат.

© РИА Новини / Євген ОдиноковПознер прокоментував перенесення посольства США в ИерусалимВосточные райони та історичний центр Єрусалима були відбиті Ізраїлем у Йорданії в ході “Шестиденної війни” 1967 року і пізніше анексовані. Ізраїль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею. Світ, з яким до грудня були солідарні США, анексію не визнає і вважає статус міста однією із стрижневих проблем близькосхідного конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості з палестинцями.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. Кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа палестинців зросло до 61. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.