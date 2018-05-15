МОСКВА, 15 травня — . Щонайменше 34 людини загинули в результаті повеней, які за останній тиждень відбувалися в Афганістані, передає агентство Пажвак з посиланням на міністерство з ліквідації стихійних лих Афганістану. © Flickr / Mike ТБ Колумбії сотні людей евакуювали через повінь

Згідно з заявою відомства, протягом тижня внаслідок тривалих злив повені сталися в провінції Саманган, Тахор, Капіса, Баглан, Бадахшан, Бадгіс, Панджер і Газні.

За даними міністерства, в результаті повеней поранено не менше чотирьох осіб, втрачено 600 голів худоби, пошкоджено 100 акрів (40,5 га) фермерських земель і зруйновано 864 квартири.

Міністерство заявило, що проводяться дослідження для визначення постраждалих сімей. Людям, які зазнали втрат або вимушеним покинути свої будинки, буде надана гуманітарна допомога.