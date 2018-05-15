МОСКВА, 15 травня — . Справжньому розгрому з боку українських спецслужб зазнав у вівторок офіс Україна, в ньому і ще в чотирьох точках пройшли обшуки, керівник порталу Кирило Вишинський був затриманий, а керівник представництва на Україні Андрій Бородін перестав виходити на зв’язок.

Обшуки і затримання в Києві

Співробітники СБУ увірвалися в офіс, де працюють кореспонденти в Києві. Що знаходиться всередині журналістка не виходила на зв’язок та змогла це зробити лише після багатогодинного обшуку.

© РИА Новини / СтрингерЛукашевич закликав ОБСЄ відреагувати на ситуацію з УкраинаОдновременно обшуки пройшли ще в декількох точках, як пізніше повідомила СБУ, у чотирьох офісах, використовуваних Україна. Зокрема, у київській квартирі кореспондента Людмили Лисенко.

“Вранці, близько дев’ятої години, прийшли співробітники СБУ. Провели обшук, зараз він вже завершено. Крім того, мене викликали на допит в СБУ у майбутню п’ятницю”, — розповіла Лисенко. За її словами, розкривати інші деталі співробітники СБУ їй заборонили, посилаючись на таємницю слідства.

Однак був затриманий керівник порталу Україна Кирило Вишинський. Українські спецслужби підозрюють журналіста в державній зраді, заявив у вівторок на брифінгу Ігор Поночовный, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих прокуратури Криму (структура, створена у складі Генпрокуратури України після возз’єднання півострова з Росією).

“В даний момент попередня кваліфікація правопорушення — частина перша статті 111, це державна зрада”, — сказав Поночовный на спільному брифінгу з СБУ. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

© Фото : Аккаунт ГПУ в FacebookГП України підозрює МІА “Росія сьогодні” в підривній деятельностиПо даними СБУ, у Вишинського є подвійне громадянство, тому буде розглядатися питання про позбавлення його українського громадянства. “Ми працювали за громадянину України. Але в ході обшуків було знайдено паспорт громадянина Росії, тобто ця особа має подвійне громадянство. Крім процесуальних дій, буде розглядатися питання про позбавлення його українського громадянства”, — заявив заступник голови відомства Віктор Кононенко на брифінгу.

При цьому він зазначив, що Вишинського “краще судити як громадянина України”.

За словами Кононенка, Служба безпеки підозрює Вишинського у підтримці самопроголошених Донецької та Луганської народних республік.

“Вишинський отримав завдання поїхати в Крим для проведення підривної діяльності. Саме він і підконтрольні йому журналісти виправдовували анексію Криму. За цю діяльність Вишинський нагороджений державною нагородою Росії закритим указом президента Путіна <…> Після повернення в Київ Вишинський і ще кілька журналістів розгорнули активну діяльність по підтримці терористичних організацій ДНР і ЛНР”, — заявив заступник голови СБУ.

За його твердженням, Вишинський нібито щомісяця отримував з Росії стабільне фінансування в сумі 53 тисячі євро.

Симонян прокоментувала можливий відповідь Росії на затримання ВышинскогоЧто стосується глави представництва на Україні Бородіна, то він не виходить на зв’язок з ранку вівторка. При цьому на сторінці генпрокурора України Юрія Луценка серед фотографій матеріалів, вилучених під час обшуків в офісі Україна в Києві, опубліковані документи Бородіна — його пропуск в офіс “Росія сьогодні”, картка “Ощадбанку” та програми лояльності однієї з російських авіакомпаній, картка страхового свідоцтва.

Київ неодноразово обмежував роботу російських ЗМІ в країні, в тому числі регулярно забороняючи в’їзд на Україну журналістам з Росії. У березні 2015 року була припинена акредитація при органах держвлади України 115 російських ЗМІ. На Україні також заборонена трансляція основних російських телеканалів. МЗС Росії назвав відключення російських телеканалів наступом на свободу ЗМІ і закликав ОБСЄ, ЄС і США жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ, заявивши, що подвійні стандарти у цій галузі, практиковані Заходом, неприпустимі.

Реакція російської сторони

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова назвала свавіллям дії Києва щодо Україна.

У коментарі, розміщеному на сайті російського зовнішньополітичного відомства, вона зазначила, що останнім часом українська влада посилила репресивні дії в інформаційному полі: від нападів і депортації з країни російських і зарубіжних журналістів до провокацій відносно російських дипломатів на міжнародних медійних майданчиках.

© РИА Новини / СтрингерГерманию цікавлять подробиці затримання журналіста Украина”За останні два тижні офіційний Київ відзначився цілою низкою протиправних кроків щодо російських журналістів, які висвітлюють події на Україні”, — підкреслила Захарова.

Як нагадала офіційний представник МЗС Росії, раніше співробітники СБУ затримали і вислали з країни журналістів телеканалів “Росія” і Першого каналу Валентину Соловйову та Ольгу Юр’єву, їм заборонили в’їзд на Україну строком на три роки. За даними СБУ, журналістів відправили до Києва для підготовки сюжетів про святкування в Україні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У СБ України стверджують, що зняті відеоматеріали нібито планували використовувати “для дискредитації України перед світовим співтовариством і поширенню дезінформації серед населення”.

“Особливу стурбованість викликає той факт, що персональні дані спецкорів російських телеканалів негайно потрапили і на скандально відомий ресурс “Миротворець”, який, як відомо, в порушення всіх норм міжнародного права публікує особисті дані людей, яких власники сайту зараховують до “посібникам терористів”, — додала Захарова.

При цьому, за її словами, немає ніякої виразної реакції з боку західних країн і профільних міжнародних організацій.

“Вважаємо, що таке потурання прямо загрожує долі загальноєвропейського простору, сприяючи придушення інакомислення в найгірших традиціях тоталітарних режимів. Продовжимо добиватися адекватної оцінки того, що відбувається відповідними міжнародними інстанціями”, — заявила Захарова.

Посольство Росії направило МЗС України ноту протесту з вимогою припинити насильство над представниками ЗМІ.

“Посольство з обуренням констатує, що, незважаючи на наші неодноразові вимоги припинити систематичне застосування сили проти журналістів, які працюють в російських інформаційних агентствах, українська сторона в порушення своїх міжнародних зобов’язань і внутрішнього законодавства наполегливо продовжує обмежувати свободу слова, перешкоджати журналістській діяльності, публічного висловлення поглядів і переконань, влаштовувати репресії проти кореспондентів”, — йдеться в повідомленні посольства.

У цьому зв’язку посольство направило до МЗС України ноту протесту з вимогою “вжити всі необхідні заходи для припинення насильства над представниками засобів масової інформації, негайного звільнення Вишинського, об’єктивного розслідування обставин того, що сталося, покарання винних у перевищенні посадових повноважень”.

© РИА Новини / Раміль СитдиковСБУ запідозрила керівника порталу Україна в госизменеКроме того, посольство Росії закликало Київ утриматися від конфронтаційних кроків. “В черговий раз закликали українську сторону утриматися від подальших конфронтаційних кроків, які ведуть до деградації відносин між нашими країнами і перешкоджають відновленню конструктивного діалогу між ними”, — повідомило посольство на своєму сайті.

У свою чергу, глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький висловив упевненість, що на літній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, делегація Росії виступить із закликом засудити затримання журналістів Україна.

“Абсолютно згоден з тим, що світова спільнота повинна нарешті адекватно відреагувати на сформовану політику щодо утисків російськомовних ЗМІ в Україні. Зі свого боку, ми продовжимо піднімати цю тему в усіх міжнародних парламентських організаціях. Впевнений, що на літній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Берліні делегація Росії виступить із закликом засудити затримання журналістів”, — заявив журналістам Слуцький.

Парламентарій назвав кричущу ситуацію з затриманням Вишинського і зазначив, що дії української влади ідуть врозріз із нормами міжнародного права, і в першу чергу — з принципами свободи слова.

© Фото : Украина/ Євген КотенкоПоклонская назвала дії СБУ щодо Украина “слабкістю””Відбувається подібне не вперше, хоча в цей раз ми спостерігаємо абсолютно неприйнятний і агресивний спосіб тиску на пресу. Розв’язана справжня “полювання на відьом” у найгірших традиціях тоталітарних режимів. На жаль, Захід послідовно залишається в стороні від того, що відбувається на Україні, владі якій сходять з рук всі злочини проти прав людини”, — сказав Слуцький.

Гендиректор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов заявив, що українська влада повинна негайно звільнити Вишинського і припинити переслідування ЗМІ. Головний редактор МІА “Росія сьогодні” і телеканалу RT Маргарита Симоньян вважає, що подія є помстою Києва за Кримський міст. При цьому вона зазначила, що ресурс Україна юридично не пов’язаний з МІА “Росія сьогодні”, але є інформаційним партнером агентства.

Реакції Заходу поки немає

Від західних країн реакції на ці події поки не надходило, крім МЗС ФРН, де заявили, що зацікавлені в отриманні інформації про обставини затримання Вишинського.

© РИА Новини / Кирило КаллиниковЛавров назвав дії СБУ проти Україна неприйнятними”Я думаю, що ми багато разів підкреслювали принципове значення свободи слова і друку, і я вважаю, звичайно, наше посольство і МЗС зацікавлені в тому, щоб отримати відомості про обставини цього інциденту, щоб знати, що там сталося”, — сказала на брифінгу представник МЗС ФРН Марія Адебар, відповідаючи на запитання .

“Для уряду ФРН принциповим є підтримка свободи преси в усьому світі, в кожній країні, ми виступаємо за дотримання громадянських прав і за вільне висвітлення подій у всьому світі, незалежну пресу, яка повідомляє про всіх темах”, — додала представник МЗС ФРН.