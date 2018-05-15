БЕРЛІН, 15 травня — . Канцлер ФРН Ангела Меркель у телефонній розмові з ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньяху висловила стурбованість у зв’язку з ескалацією насильства в секторі Газа. Ахмет АбедИзраильские військові оцінили масштаб триваючого протесту в секторі Газа

“У зв’язку з розвитком в Газі канцлер ФРН висловила свою стурбованість ескалацією насильства. Німеччина з розумінням ставиться до проблем безпеки Ізраїлю. Правом на свободу висловлення думки і мирний протест не можна зловживати, щоб провокувати заворушення”, — йдеться в опублікованій заяві кабміну ФРН.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. Кількість загиблих у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордонах сектора Газа палестинців зросло до 61. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур.