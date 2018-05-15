Мінпромторг підготував законопроект про запровадження в Росії системи продуктових карток. Про це повідомляє Rambler News Service з посиланням на заступника глави відомства Віктора Євтухова.

За словами чиновника, питання знаходиться у стадії обговорення. «Ми підготували проект, далі вже будуть прийматися якісь рішення», — сказав він.

Глава відомства Денис Мантуров раніше повідомляв, що запуск програми продовольчих карток може початися в 2019 році. Він зазначав, що виплати складуть близько 10 тисяч рублів на людину в рік.

Створити в Росії систему додаткового харчування для малозабезпечених Мінпромторг запропонував ще кілька років тому. Автори ініціативи підрахували, що вона дозволить збільшити ВВП країни на 0,8 відсотка. Програма передбачає, що на банківські картки громадян, які потребують поліпшення харчування, будуть надходити кошти, які можна витрачати на продукти.