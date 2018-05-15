РАМАЛЛАХ, 15 травня — . Зіткнення ізраїльської армії і палестинців в різних містах Західного берега річки Йордан призвели до поранень 113 демонстрантів, повідомив Червоний півмісяць.

© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaОдин палестинець загинув у вівторок у сутичках біля кордонів сектора ГазаПо даними медиків, з них 79 осіб постраждали від застосування сльозогінного газу, 17 від кульових поранень.

У вівторок в секторі Газа чекали нової потужної хвилі заворушень через 70-ї річниці Накби — палестинської національної катастрофи, початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців, вигнаних ізраїльтянами. Однак більш активні і масові виступи йдуть у вівторок на Західному березі річки Йордан, який раніше залишався в стороні від протестних ініціатив сектора Газа. За підрахунками військових, там зіткнення відбуваються в 18 точках з участю 1,3 тисячі демонстрантів.