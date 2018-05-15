МОСКВА, 15 травня — . Німецький водій електромобіля Tesla не впорався з керуванням і загинув в результаті займання машини в Швейцарії, повідомляє газета Bild у вівторок з посиланням на поліцію.

© РИА Новини / Раміль СитдиковЧто скажеш, Ілон Маск? Як АвтоВАЗ буде конкурувати з TeslaПо даними поліції, водій втратив контроль над автомобілем і врізався в розділовий відбійник, машина перекинулася і загорілася. Водій не зміг вибратися з неї. Причини ДТП поки не відомі.

Як пише газета, пожежні служби перевіряють, чи міг акумулятор електромобіля з-за перегріву спровокувати спалах. Розглядається версія, згідно з якою хімічна реакція в літій-іонному акумуляторі призвела до пожежі.

Представники компанії Tesla поки не прокоментували інцидент.

© AP Photo / South Jordan Police DepartmentСМИ: розбився в Юті Tesla керував автопилотВ березні 2018 року сталася аварія за участю електромобіля компанії Tesla Model X на трасі Highway 101 в штаті Каліфорнія. Кросовер втратив керування та врізався у відбійник, після чого загорівся і вибухнув. Водій машини загинув. Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) почав розслідування цього інциденту.

Американська компанія Tesla Motors заснована в 2003 році як розробник і виробник електромобілів і технологій, пов’язаних з ними. Штаб-квартира компанії знаходиться в Пало-Альто, штат Каліфорнія. Крім електромобілів, компанія за власною технологією виробляє батареї і електродвигуни і продає іншим автомобільним компаніям, зокрема, Toyota і Daimler.