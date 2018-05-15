ЛОНДОН, 15 травня – , Марія Тютюн. Парламент Шотландії у вівторок очікувано відмовився схвалити просувний британським урядом законопроект про Brexit, підтримавши відповідну пропозицію шотландського уряду.

© РИА Новини / Юрій АбрамочкинВ Нідерландах оцінили можливість продовження перехідного періоду BrexitВ даний час законопроект про Brexit проходить етапи розгляду в парламенті країни.

Більшість шотландських парламентаріїв – 93 людини — визнали, що законопроект буде мати негативні наслідки з точки зору повноважень регіональних органів влади. До такого висновку прийшли члени Шотландської національної партії, шотландські лейбористи, “зелені” і ліберал-демократи, продемонструвавши рідкісне єдність. Вони схвалили пропозицію шотландського уряду з поправкою лейбористів, в якій містився заклик до відновлення переговорів між британським урядом і шотландськими владою.

© AFP 2018 / Justin Tallis В ЄС розповіли про хід переговорів щодо угоди з Британією за BrexitПоддержать законопроект про Brexit були готові 30 шотландських парламентаріїв.

Хоча дане рішення не має безпосередніх наслідків і є скоріше символічним, оскільки у шотландського парламенту немає права вето, сьогоднішня подія може створити певні труднощі для британського уряду. Якщо прем’єр Тереза Мей продовжить наполягати на необхідності прийняття законопроекту, то це стане першим випадком в історії, коли британський уряд проводить свій законопроект всупереч волі Шотландії.

© AFP 2018 / John ТһуѕДоговор за Brexit потрібно повністю узгодити до жовтня, заявили в ЕСШотландия на референдумі в 2016 році голосувала проти виходу країни з Євросоюзу.

Головними положеннями законопроекту про Brexit, який називають найважливішим в країні за останні кілька десятиліть, є скасування дії на території Британії закону “Про Європейському співтоваристві” від 1972 року, який ввів у дію в Сполученому Королівстві законодавство ЄС, а також проголошення завершення дії законів ЄС в країні.

Британія покине ЄС 29 березня 2019 року.