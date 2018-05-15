МОСКВА, 15 травня — . МЗС Ізраїлю вимагає, щоб генеральний консул Туреччини в Єрусалимі покинув країну, повідомляє газета Jerusalem Post.

© РИА Новини / Іссам Аль-РимавиЭрдоган Нетаньяху звинуватив в апартеїді”Йому було запропоновано повернутися в Туреччину для консультацій протягом деякого періоду часу”, — заявив представник дипломатичного відомства.

Раніше у вівторок аналогічні заходи були вжиті владою Туреччини щодо ізраїльського посла в Анкарі.

Дипломатичний конфлікт між двома країнами відбувається у зв’язку з подіями в секторі Газа, де в зіткненнях з ізраїльськими військовими загинули десятки палестинців.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в зіткненнях загинули 59 палестинців, понад 2,7 тисячі отримали поранення. Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорить Радбез ООН.

Президент Туреччини Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю в секторі Газа геноцидом. Він оголосив у Туреччині триденний траур за загиблими в секторі Газа, а також про рішення відкликати для консультацій турецьких послів у США та Ізраїлі. Крім того, він заявив про скликання позачергового саміту Організації ісламської співпраці в п’ятницю в Стамбулі.