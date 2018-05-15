МЕХІКО, 15 травня – . Чоловік в інвалідному кріслі скоїв збройне пограбування магазину в Мексиці. © Фото : з особистого архіву Антона МамаеваНаказание без альтернативи: інваліда-колясочника відправили в СІЗО за розбій

За повідомленням порталу Excelsior, чоловік заїхав у магазин торгової мережі загальнодоступних товарів oxxo в одному з районів Мехіко, дістав зброю і зажадав видати йому готівку з каси.

Після отримання грошей грабіжник спробував сховатися в тому ж інвалідному кріслі, проте був перехоплений поліцією неподалік від місця скоєння злочину. Як повідомляють влади, у затриманого вже було кримінальне минуле і він утримувався під вартою в центрі тимчасового ув’язнення міста.

Поліція підозрює, що це пограбування було не єдиним, досконалою людиною з обмеженими можливостями, і просить громадян повідомити, якщо вони стали жертвами бандита в інвалідному кріслі.