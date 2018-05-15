Родича загиблого запропонували $200.

Кіровський районний суд Казані в Росії зобов’язав Міністерство внутрішніх справ РФ заплатити 10 тис. руб. (близько 5 тис. грн) місцевому жителю Дроздову Сергію, чий брат Павло помер після тортур в казанському відділі поліції «Юдино».

Дроздов вимагав стягнути з відомства 2 млн 84 тис. руб. (близько 1 млн грн) за моральну шкоду. Прокурор цю вимогу підтримав, представник захисту просив залишити позов без задоволення.

У результаті суддя знизив розмір необхідної компенсації більш ніж в 200 разів.

«Безумовно, ми вважаємо присуджену суму мізерною і будемо оскаржувати сьогоднішнє рішення у Верховному суді Татарстану», — заявив юрист правозахисної організації «Зона права» Ігор Шолохов, що представляє інтереси сім’ї Дроздовых.

Сергій Дроздов подав до суду на МВС Росії в березні 2018 року. Він вимагав від відомства компенсацію за моральні страждання, які йому спричинив перегляд відео з камер відеоспостереження з відділу поліції; на записах були зняті останні хвилини життя його загиблого брата.

Павло Дроздов загинув у відділі поліції «Юдино» в лютому 2012 року. Смерть настала незабаром після того, як п’ятеро поліцейських побили його, поклали на живіт і зв’язали за спиною руки і ноги в позі «ластівка».

Справу за фактом смерті Дроздова було порушено з п’ятої спроби. Розслідування тривало п’ять років, за цей час його тричі намагалися припинити.

У листопаді 2017 року четверо колишніх співробітників відділу «Юдино» (п’ятий до того моменту помер) отримали від трьох з половиною до чотирьох років умовно за перевищення посадових повноважень.