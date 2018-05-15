ЛУГАНСЬК, 15 травня — . Представник самопроголошеної Луганської народної республіки у політичній підгрупі Родіон Мірошник заявив , що на зустрічі контактної групи в Мінську планують обговорити обмін полоненими, виплати пенсій, порушення умов розведення сил і засобів, особливий статус Донбасу. Сергій АверинОмбудсмен ДНР назвав основну тему переговорів на засіданні в Мінську

“Головними темами переговорів у Мінську 16 травня стануть порушення ВСУ в місцях розведення військових формувань, погодження списків обміну полоненими, відновлення системи виплати пенсій пенсіонерам республік і підтвердження особливого статусу для республік Донбасу”, — заявив Мірошник.

За його словами, переговори пройдуть 16 травня на тлі збільшення обстрілу на лінії зіткнення. Представник ЛНР вважає, що такі дії є навмисною політикою Києва, яка йде врозріз з мінськими угодами підписаними раніше домовленостей у сфері безпеки.