МОСКВА, 15 травня — . Керівник представництва на Україні Андрій Бородін вийшов на зв’язок з редакцією і повідомив, що у нього вдома протягом 11 годин велися обшуки. Симонян прокоментувала можливий відповідь Росії на затримання Вишинського

Журналіст зник на тлі рейдів СБУ в офісах Україна і вдома у журналістів.

“У мене конфіскували всі мобільні засоби зв’язку, комп’ютери, планшети і так далі”, — сказав Бородін, який також очолює міжнародний прес-центр “ Украина”.

За словами керівника представництва, його викликали на допит до початку наступного тижня. Його не затримували і не висували звинувачень.

Обшуки в Украина

Сьогодні співробітники СБУ увірвалися в офіс Україна в Києві, в будівлі та будинки у деяких журналістів пройшли обшуки. Також силовики затримали голову порталу Кирила Вишинського. СтрингерОбыск СБУ в Україна суперечить нормам ЄС, заявив експерт

Його підозрюють у державній зраді. В СБУ вважають, що Вишинський надавав підтримку самопроголошеним Донецької та Луганської народним республікам.

Як заявили у відомстві, керівник представництва “отримав завдання поїхати в Крим для проведення підривної діяльності” і щомісяця отримував з Росії за 53 тисячі євро. Вишинському загрожує до 15 років позбавлення волі.

Генеральний директор МІА “Росія сьогодні” Дмитро Кисельов закликав українську владу негайно звільнити журналіста і припинити переслідування ЗМІ.

У російському МЗС дії Києва назвали свавіллям. Глава відомства Сергій Лавров закликав США і європейські країни нарешті висловитися без якихось подвійних стандартів. Він також запевнив, що дипломати зажадають доступ до російським громадянам.

У Кремлі заявили, що очікують жорсткої реакції міжнародних організацій на дії СБУ.