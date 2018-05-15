РАМАЛЛАХ, 15 травня — . Палестинська національна адміністрація відкликала посла з Вашингтона. Це сталося у відповідь на перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, йдеться в надійшов у розпорядження заяві МЗС ПНА. Євген ОдиноковПознер прокоментував перенесення посольства США в Єрусалим

МЗС ПНА повідомило, що посол повернеться на батьківщину вже у середу. У Вашингтоні не стали коментувати відгук дипломата.

Напередодні таке ж рішення прийняла Туреччина. Країну також покине посол в Тель-Авіві. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав Ізраїль терористичною державою, а його дії по відношенню до палестинців — геноцидом.

Як в Туреччині, так і в Палестині оголошений триденний траур за жертвами зіткнень в секторі Газа. Олексій ВитвицкийВ Кнесеті вважають, що найближчий тиждень для Ізраїлю стане вирішальною

Зіткнення в секторі Газа

У понеділок у день 70-річчя утворення Ізраїлю США офіційно перенесли своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Після цього на кордонах сектора Газа активізувалися акції протестів палестинців, які переросли в зіткнення з ізраїльськими військовими.

Демонстранти кидали саморобні вибухові пристрої і пляшки із запальною сумішшю, палили шини, намагалися ламати прикордонні загорожі. У відповідь силовики відкрили вогонь на ураження по найбільш агресивним ділянок демонстрацій, пояснивши це міркуваннями безпеки. В результаті загинула 61 людина, понад 2,5 тисячі постраждали.