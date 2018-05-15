ЖЕНЕВА, 15 травня — , Єлизавета Ісакова. Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає надати негайний і безперешкодний доступ для медичних працівників в сектор Газу для надання допомоги та евакуації поранених, йдеться в заяві МКЧХ, поширеній у вівторок у Женеві.

© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaОдин палестинець загинув у вівторок у сутичках біля кордонів сектора Газа”Влада і окремі особи повинні забезпечити негайний, безперешкодний і безпечний доступ для екіпажів швидкої допомоги, які нададуть медичну допомогу, евакуювали поранених і заберуть вбитих”, — йдеться в заяві.

За даними червоного хреста, лікарні та медичний персонал в секторі Газу ледь справляється з величезною кількістю тяжко поранених. Співробітники комітету побоюються, що у разі нового зростання числа пацієнтів з серйозними пораненнями вони не зможуть їм допомогти з-за втоми персоналу і брак медикаментів. МКЧХ також турбується із-за обмежених складських можливостей в секторі, які не дозволяють приймати вантаж достатній для лікування великої кількості поранених.

© AFP 2018 / Said KhatibЛидер ХАМАС оголосив про продовження протестів на кордонах сектора ГазаС початку протистояння на кордоні сектора Газа 30 березня МКЧХ передала в сектор медичних матеріалів і ліків, достатніх для проведення близько 600 складних хірургічних операцій і надання допомоги 6 тисячам поранених. У неділю в район був направлений ще один конвой з вантажем, який забезпечить проведення 500 операцій та допомога 15 тисячам поранених.

Раніше стурбованість браком медикаментів в секторі Газа висловлювала Всесвітня організація охорони здоров’я. За даними ВООЗ, система охорони здоров’я в цьому районі і до цього не була ідеальною і зараз вона погіршилася. Медперсонал втомився, лікарям не виплачують зарплати, а ліки і медикаменти закінчуються.

© AFP 2018 / Said KhatibВ сутичках з ізраїльтянами на Західному березі Йордану постраждали 113 человекОфициальный представник Управління Верховного комісара ООН з гуманітарних питань Йенс Лерке також у вівторок вказав на те, що влада Ізраїлю контролюють доступ в сектор Газа, за своїм розсудом вибираючи обмежена кількість медикаментів, які дозволяють туди ввозити.

Акції протесту пройшли в секторі Газа в понеділок на тлі 70-ї річниці утворення Ізраїлю і приуроченого до ювілею перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму. Ізраїльські солдати вели вогонь на ураження по учасникам протестів. За останніми даними, в сутичках загинула 61 палестинець. Палестинський лідер Махмуд Аббас оголосив триденний траур. Ситуацію в секторі Газа у вівторок обговорює Радбез ООН.