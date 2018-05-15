Російські тролі встигли розхитати суспільство.

Президент Федерального відомства із захисту конституції ФРН Ханс-Георг Маасен заявив, що Росія надавала підтримку каталонським сепаратистам перед референдумом у жовтні 2017 року.

“Німецькі спецслужби виходять з того, що російські тролі “підігрівали” громадські суперечки про незалежність Каталонії. У них, очевидно, є свідчення того, що Росія підтримує каталонське сепаратистський рух пропагандою… Маасен каже, що отримав цю інформацію не з перших рук, але вважає її дуже правдоподібною”, – йдеться в статті.

Причому, за словами Маасена, мова йде про “дезінформації і пропаганді”, а не про фінансову підтримку.