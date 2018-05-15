БРЮССЕЛЬ, 15 травня — . Глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив перед початком переговорів з ЄС в Брюсселі, що політична воля, висловлена учасниками СВПД щодо його збереження, повинна бути реалізована в конкретних гарантії отримання Тегераном економічних вигод. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоЕвросоюз розгляне, як забезпечити Ірану економічні вигоди від СВПД

“Ми ясно виступали з позиції, що економічні вигоди, які передбачені СВПД, повинні бути отримані Іраном для збереження балансу угоди. І нам треба подивитися, як залишилися в угоді учасники зможуть забезпечити ці вигоди для Ірану”, — сказав він журналістам.

“Ми розпочинаємо процес, який обіцяє бути дуже інтенсивним, і часу у нас не так багато. Нам потрібно досягти певних гарантій, що ці вигоди можуть бути забезпечені… Ми подивимося, чи зможе висловлена рештою учасників угоди політична воля бути виражена у конкретних діях”, — додав він.