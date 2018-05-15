ГАЗУ, 15 травня — . Другий за день палестинець загинув, 400 отримали поранення у зіткненнях з ізраїльськими військами на кордоні сектора Газа, повідомили місцеві медики.

© AFP 2018 / Said KhatibВ сутичках з ізраїльтянами на Західному березі Йордану постраждали 113 человекНакануне жертвами протистояння став 61 палестинець — більше, ніж за всі попередні півтора місяця протестних акцій під загальною назвою “Великий марш повернення”. Події понеділка співпали з відкриттям в Єрусалимі посольства США.

“Загинув ще один палестинець в центральній частині сектора Газа. Підсумок на сьогодні — двоє вбитих”, — сказав представник місцевого Моз Ашраф аль-Кідра. Ще 417 постраждали від куль і газу. Напередодні постраждалих було близько трьох тисяч.

© РИА Новини / Олексій ВитвицкийПалестина відкликала посла з ВашингтонаИзраильские військові підрахували, що в протестах, які йшли в п’яти точках на кордоні Гази, взяли участь 4 тисячі осіб — у десять разів менше, ніж напередодні.

У вівторок чекали нової потужної хвилі заворушень через 70-ї річниці Накби — палестинської національної катастрофи, що співпала з підставою Ізраїлю, початку окупації і поневірянь сотень тисяч біженців. Заворушення прокотилися і по Західному березі річки Йордан, який раніше залишався в стороні від протестних ініціатив сектора Газа.